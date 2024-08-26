Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1849 года. Односторонний оттиск. Медь (Бавария, Максимилиан II)
Разновидность: Односторонний оттиск. Медь
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год 1849
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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Сохранность
Сохранность (слабы)
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