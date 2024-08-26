Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1849 года. Односторонний оттиск. Медь (Бавария, Максимилиан II)

Разновидность: Односторонний оттиск. Медь

Аверс монеты - Дукат 1849 года Односторонний оттиск Медь - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат 1849 года Односторонний оттиск Медь - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год 1849
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1849 года. Односторонний оттиск. Медь. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
Бавария Дукат 1849 на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Бавария Дукат 1849 на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность PF64 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана II Монеты Баварии 1849 года Все баварские монеты баварские медные монеты баварские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск