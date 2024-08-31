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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1849 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1849 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 6 крейцеров 1849 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,6 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1849
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1849 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1798 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Grün (2)
  • Russiancoin (2)
  • Stare Monety (1)
  • WAG (2)
Бавария 6 крейцеров 1849 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 6 крейцеров 1849 на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 6 крейцеров 1849 на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Бавария 6 крейцеров 1849 на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Бавария 6 крейцеров 1849 на аукционе Busso Peus - July 6, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 6 июля 2019
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1849 на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Бавария 6 крейцеров 1849 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1849 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1849 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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