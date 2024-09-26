Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1849 года. Односторонний оттиск. Серебро (Бавария, Максимилиан II)
Разновидность: Односторонний оттиск. Серебро
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 20 гр
- Диаметр 2,6 мм
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год 1849
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1849 года. Односторонний оттиск. Серебро. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63390 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 17 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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