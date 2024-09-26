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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1849 года. Односторонний оттиск. Серебро (Бавария, Максимилиан II)

Разновидность: Односторонний оттиск. Серебро

Аверс монеты - Дукат 1849 года Односторонний оттиск Серебро - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат 1849 года Односторонний оттиск Серебро - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 20 гр
  • Диаметр 2,6 мм

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год 1849
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1849 года. Односторонний оттиск. Серебро. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63390 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 17 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1849 на аукционе Heritage - March 18, 2021
Бавария Дукат 1849 на аукционе Heritage - March 18, 2021
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 204 USD
Бавария Дукат 1849 на аукционе Stack's - August 11, 2020
Бавария Дукат 1849 на аукционе Stack's - August 11, 2020
Продавец Stack's
Дата 11 августа 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
Бавария Дукат 1849 на аукционе Goldberg - September 12, 2006
Бавария Дукат 1849 на аукционе Goldberg - September 12, 2006
Продавец Goldberg
Дата 12 сентября 2006
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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