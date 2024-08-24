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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 гульдена 1853 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 гульдена 1853 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 гульдена 1853 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1853
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1853 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31095 проданному на аукционе Heritage Auctions за 810 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Via - November 6, 2023
Продавец Via
Дата 6 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Via - March 24, 2023
Продавец Via
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - March 24, 2023
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Бавария 2 гульдена 1853 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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