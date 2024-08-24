Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 гульдена 1853 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 гульдена
- Год 1853
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1853 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31095 проданному на аукционе Heritage Auctions за 810 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 16 октября 2023
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Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 17 сентября 2023
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Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
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Сохранность AU
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Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
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