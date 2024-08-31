Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 гульдена 1855 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 гульдена
- Год 1855
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1855 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4058 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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