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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 гульдена 1855 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 гульдена 1855 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 гульдена 1855 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1855
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 гульдена 1855 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4058 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Numisfitz GmbH - June 9, 2024
Продавец Numisfitz GmbH
Дата 9 июня 2024
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Frühwald - January 20, 2024
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Golden Lion - May 7, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе HIRSCH - May 24, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 2 гульдена 1855 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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