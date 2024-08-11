Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 крейцера 1853 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,46 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1853
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 крейцера 1853 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 840 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 65 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.
Сохранность
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- WAG (2)
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