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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 крейцера 1853 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1853 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 крейцера 1853 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1853
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 крейцера 1853 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 840 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 65 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.

Сохранность
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  • WAG (2)
Бавария 1/2 крейцера 1853 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Бавария 1/2 крейцера 1853 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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