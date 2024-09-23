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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 крейцера 1855 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1855 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 крейцера 1855 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1855
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 крейцера 1855 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Katz Auction за 36 EUR. Торги состоялись 12 мая 2023.

Сохранность
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  • Katz (2)
Бавария 1/2 крейцера 1855 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Бавария 1/2 крейцера 1855 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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