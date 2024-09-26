Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1851 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1851
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1851 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Spink UK за 200 EUR. Торги состоялись 19 июля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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