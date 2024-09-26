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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1851 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 гульден 1851 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 гульден 1851 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1851
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1851 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Spink UK за 200 EUR. Торги состоялись 19 июля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Бавария 1 гульден 1851 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 210 USD
Бавария 1 гульден 1851 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Бавария 1 гульден 1851 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1851 на аукционе Naumann - September 3, 2017
Продавец Naumann
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1851 на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1851 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Бавария 1 гульден 1851 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1851 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1851 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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