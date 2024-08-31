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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1851 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1851 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 3 крейцера 1851 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1851
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1851 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе Russiancoin за 1800 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
Бавария 3 крейцера 1851 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Бавария 3 крейцера 1851 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
Бавария 3 крейцера 1851 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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