Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1851 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1851 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1851 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1851
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1851 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1634 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 140 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Grün (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
  • Русское Наследие (4)
Бавария 1/2 гульдена 1851 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF45 RNGA
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Бавария 1/2 гульдена 1851 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1851 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1851 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Бавария 1/2 гульдена 1851 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1851 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Бавария 1/2 гульдена 1851 на аукционе Busso Peus - January 23, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1851 на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1851 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1851 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана II Монеты Баварии 1851 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 1/2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск