Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1851 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1851
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1851 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1634 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 140 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF45 RNGA
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Продавец Busso Peus
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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