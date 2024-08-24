Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат MDCCCLI (1851) года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год MDCCCLI (1851)
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCLI (1851) года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1501 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6617 USD. Торги состоялись 22 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
4574 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
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