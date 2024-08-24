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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат MDCCCLI (1851) года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Дукат MDCCCLI (1851) года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат MDCCCLI (1851) года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год MDCCCLI (1851)
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCLI (1851) года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1501 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6617 USD. Торги состоялись 22 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
4574 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2824 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Stack's - March 22, 2022
Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Heritage - January 13, 2020
Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Stack's - April 20, 2005
Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLI (1851) на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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