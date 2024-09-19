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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1851 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1851 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крейцер 1851 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,84 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1851
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1851 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Rio de la Plata (1)
Бавария 1 крейцер 1851 на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 18 USD
Бавария 1 крейцер 1851 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария 1 крейцер 1851 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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