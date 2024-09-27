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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1851 года. Золото (Бавария, Максимилиан II)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1851 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1851 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 10,33 гр

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1851
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1851 года. Золото. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6059 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
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Бавария 1/2 гульдена 1851 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
17336 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1851 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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