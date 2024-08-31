Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат MDCCCLIII (1853) года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Дукат
- Год MDCCCLIII (1853)
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCLIII (1853) года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32581 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
3492 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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