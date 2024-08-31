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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат MDCCCLIII (1853) года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Дукат MDCCCLIII (1853) года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Дукат MDCCCLIII (1853) года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Дукат
  • Год MDCCCLIII (1853)
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCLIII (1853) года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32581 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (1)
Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
3492 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
5146 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Heritage - January 22, 2021
Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Leu - August 16, 2020
Продавец Leu
Дата 16 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCLIII (1853) на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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