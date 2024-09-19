Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1863 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1863
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1863 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1465 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 360 EUR. Торги состоялись 3 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Felzmann (1)
- Frühwald (1)
- Grün (2)
- Heritage (1)
- InAsta (1)
- Künker (7)
- Möller (1)
- Teutoburger (2)
- VL Nummus (5)
- WAG (4)
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 гульден 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск