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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1863 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 гульден 1863 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 гульден 1863 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1863
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1863 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1465 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 360 EUR. Торги состоялись 3 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 гульден 1863 на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Бавария 1 гульден 1863 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Бавария 1 гульден 1863 на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1863 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1863 на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1863 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1863 на аукционе InAsta - September 12, 2018
Продавец InAsta
Дата 12 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1863 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1863 на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1863 на аукционе VL Nummus - November 5, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1863 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1863 на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1863 на аукционе VL Nummus - October 30, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 30 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1863 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1863 на аукционе VL Nummus - February 14, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 14 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1863 на аукционе VL Nummus - November 22, 2015
Продавец VL Nummus
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 гульден 1863 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1863 на аукционе Frühwald - August 2, 2015
Продавец Frühwald
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 гульден 1863 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1863 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1863 на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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