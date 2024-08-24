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1863
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1863
Монеты Баварии 1863 года
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Золотые монеты
1 крона 1863
Средняя цена
21000 $
Продажи
0
6
1/2 кроны 1863
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
4
Дукат MDCCCLXIII (1863)
Средняя цена
10000 $
Продажи
0
12
Серебряные монеты
2 талера 1863
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
43
Талер 1863
Средняя цена
110 $
Продажи
0
80
1 гульден 1863
Средняя цена
150 $
Продажи
0
26
1/2 гульдена 1863
Средняя цена
120 $
Продажи
0
9
1 крейцер 1863
Средняя цена
10 $
Продажи
0
29
Медные монеты
2 пфеннига 1863
Средняя цена
15 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1863
Средняя цена
55 $
Продажи
1
6
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Период
1799-1872
Категория
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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