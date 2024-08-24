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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1863 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1863
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1863
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Дукат MDCCCLXIII (1863)
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1863
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
Талер 1863
Средняя цена 110 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
1 гульден 1863
Средняя цена 150 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1863
Средняя цена 120 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 крейцер 1863
Средняя цена 10 $
Продажи
0 29

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1863
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1863
Средняя цена 55 $
Продажи
1 6
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