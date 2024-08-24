Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 пфеннига 1863 года (Бавария, Максимилиан II)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1863 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 11 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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