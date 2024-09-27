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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Медные монеты 2 пфеннига Максимилиана II - Бавария

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2 пфеннига 1849-1850

Год Знак Описание Продажи Продажи
1849 0 31850 0 61850 Золото 0 2
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2 пфеннига 1858-1864

Год Знак Описание Продажи Продажи
1858 0 11859 0 01860 0 41861 0 11862 0 21863 0 21864 0 2
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