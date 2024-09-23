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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1862 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1862 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 пфеннига 1862 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1862
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1862 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 922 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 80 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
Бавария 2 пфеннига 1862 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 2 пфеннига 1862 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 пфеннига 1862 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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