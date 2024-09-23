Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 пфеннига 1862 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1862
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1862 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 922 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 80 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.
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