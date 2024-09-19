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1862
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Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1862
Монеты Баварии 1862 года
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Серебро
Медь
Серебряные монеты
2 талера 1862
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
48
Талер 1862
Средняя цена
180 $
Продажи
1
97
1 гульден 1862
Средняя цена
100 $
Продажи
1
17
1/2 гульдена 1862
Средняя цена
190 $
Продажи
0
11
1 крейцер 1862
Средняя цена
6 $
Продажи
0
14
Медные монеты
2 пфеннига 1862
Средняя цена
100 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1862
Средняя цена
25 $
Продажи
0
5
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Период
1799-1872
Категория
Зактрыть
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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