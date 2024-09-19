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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1862 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1862
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
Талер 1862
Средняя цена 180 $
Продажи
1 97
Аверс
Реверс
1 гульден 1862
Средняя цена 100 $
Продажи
1 17
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1862
Средняя цена 190 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 крейцер 1862
Средняя цена 6 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1862
Средняя цена 100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1862
Средняя цена 25 $
Продажи
0 5
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