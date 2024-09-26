Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1862 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1862
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1862 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4098 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 370 EUR. Торги состоялись 15 марта 2006.
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Продавец Dorotheum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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