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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1862 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1862 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1862 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1862
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1862 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4098 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 370 EUR. Торги состоялись 15 марта 2006.

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Бавария 1/2 гульдена 1862 на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1862 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1862 на аукционе Zöttl - November 20, 2021
Продавец Zöttl
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1862 на аукционе Dorotheum - November 15, 2018
Продавец Dorotheum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1862 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1862 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1862 на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1862 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1862 на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1862 на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1862 на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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