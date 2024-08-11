Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1862 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,04 гр
- Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 талера
- Год 1862
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1862 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2791 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 2600 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 8 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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