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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1862 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 талера 1862 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 талера 1862 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,04 гр
  • Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1862
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1862 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2791 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 2600 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1074 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Бавария 2 талера 1862 на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Бавария 2 талера 1862 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе Heritage - December 30, 2021
Продавец Heritage
Дата 30 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Бавария 2 талера 1862 на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Бавария 2 талера 1862 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 талера 1862 на аукционе Gärtner - February 8, 2019
Продавец Gärtner
Дата 8 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе Numismatica Ranieri - November 10, 2018
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1862 на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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