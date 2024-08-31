Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1862 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1862
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1862 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1598 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 290 EUR. Торги состоялись 16 мая 2018.
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Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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