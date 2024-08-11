Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1862 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1862
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1862 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62203 проданному на аукционе Heritage Auctions за 82 USD. Торги состоялись 13 апреля 2017.
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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