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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1862 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1862 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крейцер 1862 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1862
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1862 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62203 проданному на аукционе Heritage Auctions за 82 USD. Торги состоялись 13 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе Numismatica Ferrarese - March 17, 2024
Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе Numismatica Ferrarese - March 17, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 24, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 25, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность F
Цена
Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе Heritage - April 13, 2017
Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе Heritage - April 13, 2017
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Бавария 1 крейцер 1862 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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