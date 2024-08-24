Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 пфеннига 1858 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1858
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1858 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 50 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Numedux (1)
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск