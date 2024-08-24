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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1858 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1858 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 пфеннига 1858 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1858
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1858 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 50 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2022.

Сохранность
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Бавария 2 пфеннига 1858 на аукционе Numedux - September 24, 2022
Бавария 2 пфеннига 1858 на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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