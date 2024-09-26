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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1858 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1858
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1858
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 24

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1858
Средняя цена 230 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
1 гульден 1858
Средняя цена 200 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1858
Средняя цена 110 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 крейцер 1858
Средняя цена 25 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1858
Средняя цена 10 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1858
Средняя цена 2 $
Продажи
0 2
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