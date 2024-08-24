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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1858 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 гульден 1858 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 гульден 1858 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1858
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1858 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1535 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 340 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 гульден 1858 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Бавария 1 гульден 1858 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Бавария 1 гульден 1858 на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария 1 гульден 1858 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1858 на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1858 на аукционе GINZA - June 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1858 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1858 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1858 на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1858 на аукционе Künker - July 24, 2013
Продавец Künker
Дата 24 июля 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1858 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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