Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1858 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1858
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1858 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1535 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 340 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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