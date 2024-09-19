Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1858 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1858
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1858 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31444 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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