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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1858 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1858 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1858 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1858
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1858 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31444 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Numisfitz GmbH - June 9, 2024
Продавец Numisfitz GmbH
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Künker - July 9, 2015
Продавец Künker
Дата 9 июля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1858 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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