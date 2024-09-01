Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1858 года (Бавария, Максимилиан II)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1858 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе Russiancoin за 180 RUB. Торги состоялись 28 января 2021.
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