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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1858 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1858 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 пфенниг 1858 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1858
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1858 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе Russiancoin за 180 RUB. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (1)
Бавария 1 пфенниг 1858 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 пфенниг 1858 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 пфенниг 1858 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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