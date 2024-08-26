Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Медные монеты 1 пфенниг Максимилиана II - Бавария

type-coin
type-coin

1 пфенниг 1849-1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1849 0 11850 0 31851 0 21852 0 31853 0 21854 0 11855 0 21856 0 7
type-coin
type-coin

1 пфенниг 1858-1864

Год Знак Описание Продажи Продажи
1858 0 21859 0 11860 0 11861 0 31862 0 51863 1 61864 0 31864 Золото 0 2
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана II Все баварские монеты баварские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск