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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1861 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1861 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 пфенниг 1861 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1861
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1861 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1818 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Zöttl (1)
Бавария 1 пфенниг 1861 на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1861 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария 1 пфенниг 1861 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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