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1861
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
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1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1861
Монеты Баварии 1861 года
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Золотые монеты
1 крона 1861
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/2 кроны 1861
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Серебряные монеты
2 талера 1861
Средняя цена
740 $
Продажи
0
46
Талер 1861
Средняя цена
150 $
Продажи
0
66
1 гульден 1861
Средняя цена
140 $
Продажи
0
17
1/2 гульдена 1861
Средняя цена
85 $
Продажи
0
35
1 крейцер 1861
Средняя цена
45 $
Продажи
0
12
Медные монеты
2 пфеннига 1861
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 пфенниг 1861
Средняя цена
65 $
Продажи
0
3
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Период
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Категория
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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