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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1861 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1861
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1861
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1861
Средняя цена 740 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
Талер 1861
Средняя цена 150 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
1 гульден 1861
Средняя цена 140 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1861
Средняя цена 85 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 крейцер 1861
Средняя цена 45 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1861
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3
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