Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1861 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,04 гр
- Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 талера
- Год 1861
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1861 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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