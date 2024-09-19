Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 кроны 1861 года (Бавария, Максимилиан II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого золота (0,1609 oz) 5,004 гр
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1861
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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