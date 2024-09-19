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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 кроны 1861 года (Бавария, Максимилиан II)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого золота (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1861
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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