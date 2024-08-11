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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Золотые монеты 1/2 кроны Максимилиана II - Бавария

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1/2 кроны 1857-1864

Год Знак Описание Продажи Продажи
1857 0 251858 0 241859 0 251860 0 01861 0 01863 0 41864 0 101864 Односторонний оттиск. Олово 0 1
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