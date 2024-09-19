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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 кроны 1859 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1859 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 кроны 1859 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого золота (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1859
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1859 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3077 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5500 EUR. Торги состоялись 17 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (12)
  • Möller (1)
Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
5889 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
3609 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Gorny & Mosch - March 17, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1859 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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