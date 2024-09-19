Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 кроны 1859 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого золота (0,1609 oz) 5,004 гр
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1859
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1859 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3077 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5500 EUR. Торги состоялись 17 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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