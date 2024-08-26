Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1859 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1859
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1859
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 25

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1859
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Талер 1859
Средняя цена 140 $
Продажи
1 47
Аверс
Реверс
1 гульден 1859
Средняя цена 140 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1859
Средняя цена 90 $
Продажи
2 33
Аверс
Реверс
1 крейцер 1859
Средняя цена 35 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1859
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1859
Средняя цена
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск