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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1859 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 гульден 1859 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 гульден 1859 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1859
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1859 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63462 проданному на аукционе Heritage Auctions за 396 USD. Торги состоялись 19 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (5)
Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 71 EUR
Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Heritage - January 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Auctiones - June 21, 2020
Продавец Auctiones
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Darabanth - May 15, 2020
Продавец Darabanth
Дата 15 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 12, 2018
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Stack's - August 20, 2018
Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1859 на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1859 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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