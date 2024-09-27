Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1859 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1859
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1859 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63462 проданному на аукционе Heritage Auctions за 396 USD. Торги состоялись 19 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец Darabanth
Дата 15 мая 2020
Сохранность XF
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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