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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1859 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1859 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крейцер 1859 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1859
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1859 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72870 проданному на аукционе Stack's Bowers за 150 USD. Торги состоялись 22 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stare Monety (1)
Бавария 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Бавария 1 крейцер 1859 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Бавария 1 крейцер 1859 на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Бавария 1 крейцер 1859 на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
Бавария 1 крейцер 1859 на аукционе Heritage - November 23, 2017
Бавария 1 крейцер 1859 на аукционе Heritage - November 23, 2017
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1859 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1859 на аукционе Heritage - June 13, 2010
Бавария 1 крейцер 1859 на аукционе Heritage - June 13, 2010
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2010
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1859 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Бавария 1 крейцер 1859 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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