Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1859 года (Бавария, Максимилиан II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1859
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1859 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72870 проданному на аукционе Stack's Bowers за 150 USD. Торги состоялись 22 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 июня 2010
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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