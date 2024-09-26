Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1859 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,04 гр
- Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 талера
- Год 1859
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1859 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4060 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
26422 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
12155 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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