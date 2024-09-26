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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1859 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 талера 1859 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 талера 1859 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,04 гр
  • Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1859
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1859 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4060 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1859 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
26422 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Бавария 2 талера 1859 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
12155 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Бавария 2 талера 1859 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
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Бавария 2 талера 1859 на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Бавария 2 талера 1859 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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