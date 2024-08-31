Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1859 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1859 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1859 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1859
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1859 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (4)
  • Höhn (2)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rauch (1)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (2)
  • Teutoburger (1)
  • VL Nummus (2)
  • WAG (8)
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе Tauler & Fau - October 13, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 13 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе Rauch - May 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе Stack's - August 20, 2018
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе VL Nummus - February 14, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 14 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Бавария 1/2 гульдена 1859 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана II Монеты Баварии 1859 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 1/2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск