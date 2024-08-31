Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1859 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1859
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1859 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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