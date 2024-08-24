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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крона 1859 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крона 1859 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крона 1859 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1859
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1859 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4631 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Бавария 1 крона 1859 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
18085 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Бавария 1 крона 1859 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
20230 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Бавария 1 крона 1859 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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