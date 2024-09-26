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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Золотые монеты 1 крона Максимилиана II - Бавария

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1 крона 1857-1864

Год Знак Описание Продажи Продажи
1857 0 321857 Односторонний оттиск. Олово 0 11858 0 131859 0 31860 0 31861 0 01863 0 61864 0 3
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