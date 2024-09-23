Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крона 1864 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,999 гр
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 крона
- Год 1864
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1864 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2587 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.
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