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Бавария
1864
Бавария
Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1864
Монеты Баварии 1864 года
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Золото
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Медь
Памятные
Золотые монеты (Максимилиан II)
1 крона 1864
Средняя цена
25000 $
Продажи
0
3
1/2 кроны 1864
Средняя цена
5600 $
Продажи
0
10
1/2 кроны 1864
Односторонний оттиск. Олово
Средняя цена
55 $
Продажи
0
1
Золотые монеты (Людвиг II)
1 крона 1864
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/2 кроны 1864
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Серебряные монеты (Максимилиан II)
2 талера 1864
Средняя цена
1100 $
Продажи
1
21
Талер 1864
Средняя цена
190 $
Продажи
0
57
1 гульден 1864
Средняя цена
200 $
Продажи
0
18
1/2 гульдена 1864
Средняя цена
85 $
Продажи
0
26
1 крейцер 1864
Средняя цена
20 $
Продажи
0
10
Серебряные монеты (Людвиг II)
Талер 1864
Средняя цена
270 $
Продажи
0
9
1 гульден 1864
Средняя цена
200 $
Продажи
0
64
1 гульден 1864
Золото
Средняя цена
30000 $
Продажи
0
4
1/2 гульдена 1864
Средняя цена
630 $
Продажи
0
12
Медные монеты
2 пфеннига 1864
Средняя цена
15 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1864
Средняя цена
25 $
Продажи
0
3
1 пфенниг 1864
Золото
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
2
Памятные монеты
1 гульден без года (1864) Новогодний
Золото
Средняя цена
2500 $
Продажи
0
20
1 гульден без года (1864) Новогодний
Золото
Средняя цена
3900 $
Продажи
0
21
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Период
1799-1872
Категория
Зактрыть
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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