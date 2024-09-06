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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1864 года

Золотые монеты (Максимилиан II)

Аверс
Реверс
1 крона 1864
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1864
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1864 Односторонний оттиск. Олово
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1

Золотые монеты (Людвиг II)

Аверс
Реверс
1 крона 1864
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1864
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты (Максимилиан II)

Аверс
Реверс
2 талера 1864
Средняя цена 1100 $
Продажи
1 21
Аверс
Реверс
Талер 1864
Средняя цена 190 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
1 гульден 1864
Средняя цена 200 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1864
Средняя цена 85 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 крейцер 1864
Средняя цена 20 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты (Людвиг II)

Аверс
Реверс
Талер 1864
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 гульден 1864
Средняя цена 200 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
1 гульден 1864 Золото
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1864
Средняя цена 630 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1864
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1864
Средняя цена 25 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1864 Золото
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 2

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден без года (1864) Новогодний Золото
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 гульден без года (1864) Новогодний Золото
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 21
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