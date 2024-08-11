Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1864 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1864
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1864 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1489 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 675 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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