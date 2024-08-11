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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1864 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1864 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1864 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1864
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1864 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1489 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 675 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе CNG - April 5, 2022
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе CNG - April 5, 2022
Продавец CNG
Дата 5 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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