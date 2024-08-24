Каталог монет Людвига II (1864-1872)

Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Монеты Людвига II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $180 $790 3 766
Бавария, Людвиг II
Талер 1871 "Победа Германии"
Серебро $310 $3,700 2 347
Бавария, Людвиг II
Талер 1871
Серебро $180 $1,500 1 258
Бавария, Людвиг II
Талер без года (1865) "Мадонна"
Серебро $190 $190 1 210
Бавария, Людвиг II
Талер 1871 "Мадонна"
Серебро $260 $1,800 1 113
Бавария, Людвиг II
Талер 1865
Серебро $350 $160 0 153
Бавария, Людвиг II
Талер 1866 "Мадонна"
Серебро $160 - 0 120
Бавария, Людвиг II
Талер 1868 "Мадонна"
Серебро $220 $490 0 129
Бавария, Людвиг II
Талер 1866
Серебро $11,000 $22,000 0 33
Бавария, Людвиг II
2 талера 1865
Серебро $220 $650 1 53
Бавария, Людвиг II
1 гульден 1869
Серебро $210 $850 0 92
Бавария, Людвиг II
Талер 1870 "Мадонна"
Золото $31,000 - 0 7
Бавария, Людвиг II
1 крона 1865
Серебро $120 $440 1 54
Бавария, Людвиг II
Талер 1869 "Мадонна"
Серебро $240 $1,200 0 38
Бавария, Людвиг II
Талер 1869
Серебро $240 - 0 26
Бавария, Людвиг II
Талер 1870
Золото $30,000 - 0 4
Бавария, Людвиг II
1 гульден 1864. Золото
Серебро $220 $980 1 72
Бавария, Людвиг II
Талер 1867 "Мадонна"
Золото $2,500 - 0 20
Бавария, Людвиг II
1 гульден без года (1864) "Новогодний". Золото
Серебро $130 - 0 68
Бавария, Людвиг II
1/2 гульдена 1869
Серебро $25 - 0 11
Бавария, Людвиг II
1 крейцер 1867
Медь $8 - 0 2
Бавария, Людвиг II
1 пфенниг 1871
Серебро $170 $430 0 27
Бавария, Людвиг II
1/2 гульдена 1870
Серебро $150 - 0 49
Бавария, Людвиг II
6 крейцеров 1866
Медь $25 - 0 4
Бавария, Людвиг II
1 пфенниг 1870
Серебро $20 $160 0 17
Бавария, Людвиг II
1 крейцер 1869
Серебро $200 - 0 64
Бавария, Людвиг II
1 гульден 1864
Серебро $40 $270 0 29
Бавария, Людвиг II
3 крейцера 1865
Серебро $1,800 - 0 10
Бавария, Людвиг II
Талер 1871. Односторонний оттиск. Серебро
Серебро $250 $270 0 35
Бавария, Людвиг II
Талер 1867
Золото $3,900 - 0 21
Бавария, Людвиг II
1 гульден без года (1864) "Новогодний". Золото
Серебро $25 - 0 8
Бавария, Людвиг II
1 крейцер 1865
Серебро $210 $270 0 53
Бавария, Людвиг II
1/2 гульдена 1866
Серебро $290 - 0 38
Бавария, Людвиг II
1/2 гульдена 1871
Серебро $220 $360 0 31
Бавария, Людвиг II
1 гульден 1871
Медь $40 - 0 2
Бавария, Людвиг II
1 пфенниг 1865
Золото $2,200 - 0 3
Бавария, Людвиг II
Талер 1871. Односторонний оттиск. Золото
Серебро $220 $2,100 0 38
Бавария, Людвиг II
Талер 1868
Серебро $200 $520 0 54
Бавария, Людвиг II
1/2 гульдена 1865
Золото $25,000 $43,000 0 13
Бавария, Людвиг II
1 крона 1866
Медь $20 - 0 5
Бавария, Людвиг II
1 пфенниг 1869
Серебро $250 - 0 50
Бавария, Людвиг II
1 гульден 1866
Медь $7 - 0 4
Бавария, Людвиг II
2 пфеннига 1871
Серебро $20 - 0 42
Бавария, Людвиг II
1 крейцер 1871
Серебро $290 - 0 34
Бавария, Людвиг II
1 гульден 1870
Серебро $240 $380 0 49
Бавария, Людвиг II
1/2 гульдена 1868
Серебро $320 - 0 25
Бавария, Людвиг II
6 крейцеров 1867
Серебро $250 - 0 44
Бавария, Людвиг II
1 гульден 1865
Медь - - 0 1
Бавария, Людвиг II
1 пфенниг 1867
Золото $7,300 - 0 4
Бавария, Людвиг II
6 крейцеров 1866. Золото
Золото $19,000 - 0 2
Бавария, Людвиг II
1/2 гульдена 1871. Золото
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