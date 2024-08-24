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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Каталог монет Людвига II (1864-1872)

Всего добавлено монет: 86

Период чеканки Людвига II
Каталог монет Людвиг II 1864-1872
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Монеты Людвига II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1871 "Победа Германии"
 Серебро $180 $790 3 766Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1871
 Серебро $310 $3,700 2 347Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер без года (1865) "Мадонна"
 Серебро $180 $1,500 1 258Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1871 "Мадонна"
 Серебро $190 $190 1 210Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1865
 Серебро $260 $1,800 1 113Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1866 "Мадонна"
 Серебро $350 $160 0 153Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1868 "Мадонна"
 Серебро $160 - 0 120Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1866
 Серебро $220 $490 0 129Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
2 талера 1865
 Серебро $11,000 $22,000 0 33Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 гульден 1869
 Серебро $220 $650 1 53Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1870 "Мадонна"
 Серебро $210 $850 0 92Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 крона 1865
 Золото $31,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1869 "Мадонна"
 Серебро $120 $440 1 54Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1869
 Серебро $240 $1,200 0 38Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1870
 Серебро $240 - 0 26Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 гульден 1864. Золото
 Золото $30,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1867 "Мадонна"
 Серебро $220 $980 1 72Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 гульден без года (1864) "Новогодний". Золото
 Золото $2,500 - 0 20Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1/2 гульдена 1869
 Серебро $130 - 0 68Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 крейцер 1867
 Серебро $25 - 0 11Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 пфенниг 1871
 Медь $8 - 0 2Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1/2 гульдена 1870
 Серебро $170 $430 0 27Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
6 крейцеров 1866
 Серебро $150 - 0 49Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 пфенниг 1870
 Медь $25 - 0 4Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 крейцер 1869
 Серебро $20 $160 0 17Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 гульден 1864
 Серебро $200 - 0 64Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
3 крейцера 1865
 Серебро $40 $270 0 29Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1871. Односторонний оттиск. Серебро
 Серебро $1,800 - 0 10Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1867
 Серебро $250 $270 0 35Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 гульден без года (1864) "Новогодний". Золото
 Золото $3,900 - 0 21Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 крейцер 1865
 Серебро $25 - 0 8Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1/2 гульдена 1866
 Серебро $210 $270 0 53Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1/2 гульдена 1871
 Серебро $290 - 0 38Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 гульден 1871
 Серебро $220 $360 0 31Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 пфенниг 1865
 Медь $40 - 0 2Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1871. Односторонний оттиск. Золото
 Золото $2,200 - 0 3Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1868
 Серебро $220 $2,100 0 38Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1/2 гульдена 1865
 Серебро $200 $520 0 54Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 крона 1866
 Золото $25,000 $43,000 0 13Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 пфенниг 1869
 Медь $20 - 0 5Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 гульден 1866
 Серебро $250 - 0 50Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
2 пфеннига 1871
 Медь $7 - 0 4Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 крейцер 1871
 Серебро $20 - 0 42Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 гульден 1870
 Серебро $290 - 0 34Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1/2 гульдена 1868
 Серебро $240 $380 0 49Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
6 крейцеров 1867
 Серебро $320 - 0 25Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 гульден 1865
 Серебро $250 - 0 44Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1 пфенниг 1867
 Медь - - 0 1Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
6 крейцеров 1866. Золото
 Золото $7,300 - 0 4Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
1/2 гульдена 1871. Золото
 Золото $19,000 - 0 2
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