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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1866 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1866 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1866 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1566 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 930 EUR. Торги состоялись 21 июня 2004.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 гульден 1866 на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария 1 гульден 1866 на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Davissons Ltd. - June 11, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 11 июня 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 гульден 1866 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1866 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1866 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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