Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1866 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1866
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1566 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 930 EUR. Торги состоялись 21 июня 2004.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 11 июня 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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