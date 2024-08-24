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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1866 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1866
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 крона 1866 Серебро
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1866
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1866
Средняя цена 220 $
Продажи
0 129
Аверс
Реверс
Талер 1866 Мадонна
Средняя цена 350 $
Продажи
0 153
Аверс
Реверс
1 гульден 1866
Средняя цена 250 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1866
Средняя цена 210 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1866
Средняя цена 150 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1866 Золото
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 крейцера 1866
Средняя цена 80 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1866 Золото
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1866
Средняя цена 20 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1866
Средняя цена 25 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1866
Средняя цена 120 $
Продажи
0 2
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