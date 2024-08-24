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Бавария
1866
Бавария
Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1866
Монеты Баварии 1866 года
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Золото
Серебро
Медь
Золотые монеты
1 крона 1866
Средняя цена
25000 $
Продажи
0
13
1 крона 1866
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1/2 кроны 1866
Средняя цена
17000 $
Продажи
0
13
Серебряные монеты
Талер 1866
Средняя цена
220 $
Продажи
0
129
Талер 1866 Мадонна
Средняя цена
350 $
Продажи
0
153
1 гульден 1866
Средняя цена
250 $
Продажи
0
50
1/2 гульдена 1866
Средняя цена
210 $
Продажи
0
53
6 крейцеров 1866
Средняя цена
150 $
Продажи
0
49
6 крейцеров 1866
Золото
Средняя цена
7300 $
Продажи
0
4
3 крейцера 1866
Средняя цена
80 $
Продажи
0
6
3 крейцера 1866
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 крейцер 1866
Средняя цена
20 $
Продажи
0
3
Медные монеты
2 пфеннига 1866
Средняя цена
25 $
Продажи
0
5
1 пфенниг 1866
Средняя цена
120 $
Продажи
0
2
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Период
1799-1872
Категория
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???
Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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