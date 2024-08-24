Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 пфеннига 1866 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1866
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1866 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 726 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.
Сохранность
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Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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