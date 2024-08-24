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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1866 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1866 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 2 пфеннига 1866 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1866 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 726 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Naumann (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Zöttl (1)
Бавария 2 пфеннига 1866 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Бавария 2 пфеннига 1866 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Бавария 2 пфеннига 1866 на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 пфеннига 1866 на аукционе Naumann - September 21, 2014
Продавец Naumann
Дата 21 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
Бавария 2 пфеннига 1866 на аукционе Solidus Numismatik - September 20, 2014
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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